Giudice di pace, scatta la rivoluzione. "Non abbiamo personale sufficiente"

Il presidente del tribunale di Siena Roberto Carrelli Palombi

Siena, 22 febbraio 2023 – “Ci potranno essere rallentamenti nell’esecuzione ma faremo in modo di evitare disservizi", promette il presidente del tribunale di Siena Roberto Carrelli Palombi. Fra qualche giorno, il primo marzo, aumenterà notevolmente la competenza del giudice di pace quanto a valore delle cause a seguito della ’Cartabia’: da 5mila a 10mila euro per i beni mobili e da 20 a 25mila per il risarcimento del danno conseguente alla circolazione dei veicoli. "Prevedo file davanti alle cancellerie e l’organico è già carente. Non siamo contrari alle riforme solo che un Paese serio prima dovrebbe assicurarsi di avere i mezzi per condurle in porto", la sferzata del presidente dell’Ordine degli avvocati Antonio Ciacci ponendo il problema anche dalle colonne de La Nazione. Presidente Carrelli Palombi, quali frecce ha nel suo arco a tale riguardo? "Si tratta di due Uffici diversi, non sono in condizione di spostare il personale dall’uno all’altro. Senza contare che c’è una carenza generalizzata. Sarà pertanto fatto un interpello rivolto a tutti gli assistenti giudiziari del Distretto della Corte di appello per la manifestazione di disponibilità alla mobilità che, in caso affermativo, sarà certo colta. Si tratta di sei mesi, rinnovabili, finalizzati a fronteggiare una situazione temporanea"....