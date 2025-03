Giubileo delle Contrade. Corteo dalla Piazza e santa messa in Duomo

In occasione del Giubileo, l’Arcidiocesi di Siena - Colle di Val d’Elsa - Montalcino, in collaborazione col Magistrato delle Contrade, il prossimo venerdì si terrà una celebrazione giubilare rivolta in particolare ai popoli delle Contrade di Siena, depositarie di antiche tradizioni cristiane e impegnate oggi anche nell’attenzione ai temi sociali che più urgono. Il programma prevede alle 17.30 le rappresentanze istituzionali e del popolo muoveranno, da Piazza del Campo, in corteo verso la Cattedrale.

Alle 18 inizierà la santa messa presieduta dal Cardinale Augusto Paolo Lojudice e concelebrata dai Correttori delle Contrade.

La celebrazione avrà tenore giubilare, con la possibilità di ottenere l’indulgenza plenaria. I Correttori indicheranno luoghi e orari, nelle rispettive Contrade, per celebrare la Riconciliazione.