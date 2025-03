Giù dal muletto nella ditta a Monteroni d’Arbia

Ancora un infortunio sul lavoro. E’ accaduto ieri pomeriggio a Monteroni d’Arbia, all’interno di un’azienda in via Toscana, nella zona industriale che costeggia la Cassia. Un operaio di 29 anni, dipendente di una ditta di distribuzione di prodotti per l’igiene professionale, è rimasto ferito per la caduta dal muletto che stava manovrando. Preso atto dell’accaduto, i colleghi di lavoro hanno chiamato subito il 118. Sono intervenute sul posto l’automedica di Siena e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Monteroni d’Arbia.

Il giovane è stato trasportato al Pronto soccorso delle Scotte in codice 2. Le sue condizioni, comunque, non destano preoccupazione. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, di cui si sta occupando il personale Pisll (Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) che, come accade sempre in questi casi, ha fatto un luogo sopralluogo per acquisire elementi utili alla ricostruzione dell’episodio.

Sarà necessario infatti ricostruire la dinamica esatta che ha portato all’incidente con il conseguente ferimento del giovane operaio, che per fortuna non ha riportato gravi conseguenze.

La giornata di ieri, dunque, è stata veramente nera per il mondo del lavoro nella nostra provincia. Quella degli infortuni lavorativi è una vera e propria piaga sociale, come indica impietosamente la lingua dei numeri. Nell’ordine: costruzioni, trasporto e magazzinaggio, manifatturiero e commercio, stando agli ultimi dati, i settori più a rischio.

M.B.