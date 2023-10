Siena terra di ciclismo. Il 9 maggio la tappa del Giro d’Italia arriva a Rapolano Terme

Siena, 14 ottobre 2023 – Il calendario 2024 è già zeppo di eventi di enorme richiamo: da ieri il 9 maggio, arrivo della sesta tappa del Giro d’Italia edizione 107 a Rapolano Terme, si aggiunge al 2-3 marzo, quando le Strade Bianche inaugureranno la stagione delle classiche bissate il giorno dopo dalla Gran Fondo, e al 5-6 ottobre quando Gaiole in Chianti sarà la culla dell’Eroica. E poi sempre l’Eroica, nelle due versioni di Montalcino e Buonconvento. Oppure la Gran Fondo della Vernaccia, quella del Castello di Monteriggioni che torna a corrersi proprio in questo fine settimana, la Randonnèe grand tour patrimonio mondiale in terre di Siena, le iniziative per l’Amiata ’terra di ciclismo’.

E sicuramente ci scordiamo qualcosa, in questa rapida carrellata che ha però il senso di tradurre una suggestione: Siena è terra di grande attrazione per il ciclismo, che si traduce in eventi sportivi, visibilità sui media (per i primi tre eventi è altissima), richiamo di ospiti su tutto il territorio sia diretto sia indiretto, perché l’attrattività per chi va sulle due ruote non si ferma ai singoli appuntamenti.

"Siamo i testimoni diretti di questa straordinaria esplosione di passione – dice Rossella Lezzi, presidente di Federalberghi – perché le nostre strade bianche fungono da richiamo tutto l’anno, per esempio per i nordeuropei. I tour operator internazionali ormai hanno inserito questa opzione tra le proprie proposte più interessanti". Con una conseguenza anche sul versante delle strutture: "I nostri alberghi ovviamente hanno sostenuto questa tendenza – prosegue Lezzi – attrezzandosi sempre di più per accogliere i ciclisti ospiti, per esempio per il ricovero mezzi. Anche se c’è chi chiede di poter portare la bici, spesso di notevole valore, in camera. Ma noi siamo preparati a tutte le opzioni".

Non è un caso che anche questa tappa del Giro d’Italia, la sesta da Viareggio a Rapolano Terme di 177 chilometri, avrà alcuni tratti sulle ormai celebri strade bianche. Nella clip alla presentazione ufficiale, ieri a Trento, è stato citato il passaggio a Grotti ed è stata mostrata una emozionante ripresa a volo sulle Crete. Il tracciato completo è da ufficializzare, ma si parla anche della possibile percorrenza del tratto di Borgo Sante Marie, uno dei più conosciuti della grande classica di primavera.

Ancora quelle strade bianche, appunto, che trenta anni fa sembravano un retaggio del passaggio ma che invece, grazie all’intuizione e alla perseveranza di Giancarlo Brocci, sono diventate un’occasione di passione e un volàno di sviluppo, quasi appuntamento immancabile quando si parla di ciclismo da queste parti. Se a Gaiole in Chianti contano il passaggio da 0 a 1800 posti letto in coincidenza con i 27 anni de L’Eroica, in molti, in gran parte del territorio senese, risentono delle ricadute positive di un fenomeno dilagante. E che ha anche evidenti ritorni di immagine: nel 2023 in media si sono piazzati davanti alla tv, per una tappa del Giro d’Italia, 1,7 milioni di spettatori, con uno share del 18,2 per cento. Per la provincia di Siena che sarà attraversata dal passaggio della corsa rosa e soprattutto per Rapolano Terme, sede dell’arrivo, sarà una splendida vetrina.