Giro d’Italia 2024, quattro tappe fra Toscana e Umbria

Firenze, 13 ottobre 2023 – Il Giro d’Italia per quattro tappe fra Toscana e Umbria. Annunciato oggi il percorso della carovana rosa: le due regioni saranno interessate in grande stile a partire dall’8 maggio, con l’arrivo a Lucca della quinta tappa, con partenza da Genova, passando da Carrara, Massa, Camaiore.

Un evento significativo nell’anno di Puccini. E Al Festival dello Sport di Trento, dove è stato svelato il percorso, erano presenti il sindaco Pardini e l’assessore Barsanti: “Un impegno mantenuto con la città che garantirà una vetrina internazionale e di assoluto prestigio per tutto il territorio”. Peraltro Lucca aspettava dal 1985 l’arrivo di una tappa: in quel caso si trattò della cronometro in linea con partenza da Lido di Camaiore e arrivo sulle Mura, dove trionfò il grande Francesco Moser.

Il giorno dopo sarà la volta della tappa con gli sterrati da Viareggio a Rapolano Terme (Siena) attraversando la provincia di Pisa. Poi la carovana si sposterà in Umbria: la settima tappa a cronometro da Foligno a Perugia il 10 maggio, mentre l’11 maggio ci sarà la partenza da Spoleto e l'arrivo in Abruzzo a Prati di Tivo.