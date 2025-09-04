Arezzo, 4 settembre 2025 – Camera di Commercio di Arezzo-Siena a VicenzaOro September.

Il Presidente della Camera di Commercio Massimo Guasconi e il Segretario Generale Marco Randellini saranno presenti domani, 5 settembre, all'inaugurazione di VicenzaOro September 2025.

Sono 1.300 le aziende partecipanti a VOS - The Jewellery Boutique Show, il 40% delle quali provenienti da 30 paesi esteri i. Confermata l'attuale presenza delle oltre 200 aziende del distretto aretino che avranno anche l'opportunità di proporre le loro creazioni alle centinaia di buyer presenti.

A Vicenza i vertici dell'Ente camerale, che saranno accompagnati anche dal Presidente di Arezzo Fiere e Congressi (e membro della giunta camerale) Ferrer Vannetti, oltre a incontrare gli imprenditori aretini, hanno in agenda un incontro con i vertici di IEG - Italian Exhibition Group dedicato alle prossime iniziative del settore in programma nel polo espositivo aretino.

La kermesse vicentina rappresenta un'importantissima occasione per misurare l'andamento di un settore che, nel 2024, ha raggiunto livelli record sfiorando i 16 miliardi di euro (+38,9% in valore rispetto al 2023). Le previsioni per il 2025 sono più prudenti stante le tensioni geopolitiche, l'incertezza economica e la crescita del prezzo del metallo prezioso che nel primo trimestre 2025 ha visto un aumento del 42,4% in euro e del 38,2% in dollari.

In attesa dei dati sull'export provinciale del primo semestre, particolare attenzione sarà rivolta al volume degli ordinativi verso la Turchia, principale mercato di destinazione sia per l'Italia che per il distretto aretino.