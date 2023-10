‘Giovedì da Leoni’. Oggi film di Poitras

Appuntamento imperdibile i cinefili, quello di stasera con la rassegna ‘Giovedì da Leoni’ del Teatro del Popolo di Colle, dove alle 21.30 sarà proiettato il film dell’americana Laura Poitras "All the beuty and the bloodshed" (Tutta la bellezza e il dolore), opera cult del cinema antagonista premiata con il Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2022, che racconta la crisi degli oppioidi e la lotta della fotografa Nan Goldin contro l’azienda produttrice del famigerato ossicodone, responsabile della morte di centinaia di migliaia di persone negli Stati Uniti. La nuova sala cinematografica del teatro colligiano sarà aperta al pubblico dalle 19 per il terzo appuntamento del percorso partecipativo aperto a tutti ‘E se il cinema fosse tuo?’, ideato per raccogliere idee e proposte sull’utilizzo della struttura.