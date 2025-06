Giovani colligiani di talento. Il ventenne Mattia Mannino è già consulente finanziario

Mattia Mannino, classe 2004 di Colle, è diventato consulente finanziario a soli vent’anni. Uno tra i più giovani di sempre a diventare consulente, probabilmente non si contano sulle dita di una mano. L’età media per i consulenti finanziari è 54 anni, si tratta, quindi, un successo notevole. Lo studio, l’innovazione e l’impegno sono hanno contato più dell’esperienza. "All’inizio non cercavo un guadagno concreto, ma è sempre stata una passione – racconta Mannino –. Il desiderio è sempre stato quello di imparare e capire. Ora la prospettiva è quella di proporre una pianificazione trasparente legata ad obiettivi anziché la vendita di prodotti finanziari costosi, inefficienti e non adatti all’esigenza di una persona in particolare".

Una conquista importante per un giovane che già dal terzo liceo si interessava al mondo degli investimenti e della finanza, non tanto per un ritorno, ma spinto da una vera passione per questo settore complesso e affascinante. Oggi studia Scienze Bancarie in lingua inglese e si appresta a laurearsi il prossimo anno. "Sono molto emozionato e felice, è una grande responsabilità ma anche una soddisfazione enorme – continua Mannino –. Vorrei ringraziare nell’occasione i miei genitori che sono sempre stati di supporto".

Il suo percorso è stato segnato anche da un momento di fiducia e responsabilità: ha investito i risparmi dei suoi genitori, che si sono affidati a lui. "È stata una prova importante e un’occasione di crescita personale. So che devo continuare a studiare e migliorarmi ogni giorno, perché il mondo della finanza è in continua evoluzione – spiega con determinazione – Vorrei portare chiarezza e trasparenza, far capire ai miei futuri clienti che investire significa anche saper gestire i rischi, non solo inseguire guadagni facili".

Mannino sottolinea, così, quanto per lui sia fondamentale, soprattutto da giovane consulente, aiutare le persone a comprendere non solo le opportunità, ma anche i rischi degli investimenti. Il suo obiettivo finale è offrire una consulenza seria e responsabile, basata sulla pianificazione e sulla comunicazione chiara. "Non ho mai avuto l’ambizione di una carriera veloce– conclude Mannino –, ma quella di seguire la mia passione e portare valore reale a chi sceglierà di affidarsi a me". Con passione, impegno e attenzione, Mattia Mannino sta costruendo un percorso di trasparenza e consapevolezza nel mondo degli investimenti.

Lodovico Andreucci