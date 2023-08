Giotti Vittoria, volano i fatturati La crescita è al sessanta per cento

di Marco Brogi

La crisi non abita qui. Volano i fatturati della Giotti Victoria, spinti anche dal fortunato matrimonio con il colosso cinese Dfsk. Una partnership, quella tra il gruppo valdelsano leader nell’automotive, e la Dongfeng, una delle più grandi case automobilisti della Cina, che in questi giorni è stata rinnovata per altri quattro anni.

"Forti anche del nuovo accordo di produzione con Dfsk e grazie anche al radicamento sul territorio non solo a livello di sede centrale ma anche di indotto locale- continueremo il nostro sviluppo interno- spiega Giacomo Pucci, ceo Giotti Victoria- –. Con l’arrivo del 2024 entreranno in scena nuovi prodotti sempre sull’ambito della mobilità elettrica". Dai numeri arrivano ottime notizie per il gruppo con sede a Poggibonsi. Il primo semestre 2023 ha portato a un + 61% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. "In un periodo dove, in generale, il mondo dell’automotive non splende come in altri periodi storici, la nostra crescita assume un valore ancora più importante- commenta Pucci-. Se queste sono le proiezioni, siamo convinti di poter arrivare alla fine dell’anno a un fatturato di oltre 20 milioni di euro solo per il comprato automotive: abbiamo sempre cercato di vivere la nostra realtà imprenditoriale con ambizione e serietà, cercando di non andare troppo dietro a correnti o situazioni di mercato difficili. Basti pensare anche allo sviluppo delle motorizzazioni elettriche. Con il veicolo commerciale leggero siamo adesso in grado di rispondere a tutte le esigenze di mobilità green, sia per pubblico che per il privato". Il polo di produzione valdelsano della Giotti Victoria Automotive continua, dunque, a crescere in termini di fatturati. All’ultradecennale mission aziendale del veicolo commerciale leggero, si è affiancato tre anni fa l’ingresso nel mondo dei suv, che ha portato il gruppo a a potenziare il proprio brand e conseguentemente i numeri. Se da una parte infatti il Gladiator, nelle sue varie versioni, rappresenta ormai un’icona del mondo del lavoro, riuscendo a scardinare mercati importanti come quello francese, tedesco, spagnolo e dell’est Europa, oltre a quello italiano, le autovetture a marchio Glory costituiscono una novità importante come prodotto e identità automobilistica. "Tutto ciò è il frutto di una lungimirante gestione aziendale e degli investimenti fatti negli anni", conclude il ceo di Giotti Victoria.