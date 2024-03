Giornata mondiale della salute. Screening in farmacia e in piazza

Screening gratuiti presso la farmacia comunale numero 1 di viale Vittorio Veneto e consulenze gratuite odontoiatriche in piazza Matteotti. Sono queste le iniziative del Comune di Siena in occasione della ’Giornata mdiale della Salute’, domenica 7 aprile, organizzate in collaborazione con l’Azienda servizi alla persona (Asp) Città di Siena e l’Università degli Studi di Siena, e che sono state approvate, su proposta dell’assessore alla sanità Giuseppe Giordano, dalla giunta comunale.

La Giornata Mondiale della Salute, istituita il 7 aprile 1948 durante la prima assemblea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), viene celebrata con il principio fondante del raggiungimento, da parte di tutte le popolazioni, del più alto livello di salute, intesa non solo come assenza di malattia o infermità, bensì come uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale.

A Siena, domenica 7 aprile sarà dunque possibile effettuare screening gratuiti presso la farmacia comunale numero 1 di viale Vittorio Veneto (dalle 9 alle 19), e nello specifico: monitoraggio del grado di saturazione dell’ossigeno, monitoraggio del quadro glicemico, monitoraggio della pressione arteriosa, controllo del peso corporeo e dell’indice di massa corporea. Sarà distribuito anche un opuscolo inerente le misure di prevenzione delle principali patologie. Sarà inoltre possibile ricevere una consulenza odontoiatrica gratuita, dalle 10 alle 13 in piazza Matteotti, dove sarà allestito un apposito gazebo.