Giornata del rene. Open day Nefrologia

Porte aperte in Nefrologia all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, in occasione della Giornata mondiale del Rene, in programma giovedì 13 marzo.

Si tratta di un’iniziativa internazionale volta a favorire la prevenzione e la conoscenza delle malattie renali, promossa dalla European Renal Association e appoggiata dalla SIN (Società Italiana di Nefrologia) e dalla FIR (Fondazione Italiana del Rene). L’iniziativa è nata nel 2008 e si ripete a cadenza annuale.

A Siena, all’ospedale Santa Maria alle Scotte, l’Unità complessa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto, diretta dal professor Guido Garosi, aderisce all’evento con un open-day dell’ambulatorio e del day service situato nel lotto 3, piano 7, dalle 9 alle 13. L’accesso è libero e senza prenotazione, la consulenza è gratuita.

L’iniziativa è particolarmente indicata per qualunque paziente nefropatico, ma anche dei soggetti con familiarità per nefropatia o di chiunque senta la necessità di ricevere informazioni dettagliate su problematiche nefrologiche. I maggiori fattori di rischio per la malattia renale sono diabete, ipertensione, patologie cardiovascolari, obesità, storia familiare di malattia renale.