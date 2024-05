Giorgio Bastreghi: "Serve più cura per molte zone"

Giorgio Bastreghi, candidato per la lista Torrita Futura. Lei proviene da un’esperienza come consigliere di opposizione nella lista civica Torrita Bene Comune. Cosa si porta dietro da questi ultimi cinque anni?

"Sicuramente si è trattato di un’esperienza entusiasmante, di una modalità nuova di rapportarmi con la comunità. Ho avuto la possibilità di approfondire diversi temi e desidero continuare nel percorso intrapreso".

Punta molto sulla riqualificazione urbanistica e il decoro urbano tanto che vorrebbe creare una delega consiliare o un assessorato su questo ultimo aspetto. Perché?

"Non mancano le criticità con delle zone nel paese, come ad esempio nel centro storico, che versano in situazione precaria. Vogliamo curare particolarmente questo aspetto, lavorando sul recupero degli spazi. Ma sono tanti i temi che abbiamo a cuore per il territorio di Torrita di Siena".

Sul sociale e il sanitario, ad esempio, che proposte ci sono per Torrita e per Montefollonico?

"Un’idea è riqualificare i locali dell’ex ospedale per la creazione di vari ambulatori come quello odontoiatrico, pensato gratuito per i non abbienti. A Montefollonico cercheremo anche di rapportarci con i medici di medicina generale per far aumentare il pacchetto delle ore a disposizione dei cittadini".

Chiudiamo proprio con Montefollonico, borgo che vanta la Bandiera arancione. Qual è la sua proposta?

"Il flusso turistico a Montefollonico si può incrementare, creando anche un ostello della gioventù (nel programma uno è previsto anche nel capoluogo, ndr), un progetto che è fattibile. E poi il recupero di beni culturali, l’attenzione per i centri di aggregazione, la valorizzazione del parco del Tondo".

L.S.