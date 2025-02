Geotermia accordo Enel-Regione: "Recupero del Palazzo Bourbon"

"L’accordo tra Enel e Regione Toscana per lo sviluppo della geotermia e le relative ricadute sul territorio di Piancastagnaio rappresentano un’importante opportunità, ma anche una grande responsabilità". Parole di Pierluigi Piccini assessore alla cultura: "La portata degli interventi, pur distribuita su un arco di vent’anni, ci impone una pianificazione attenta per garantire che gli investimenti abbiano un impatto concreto in termini di innovazione sostenibile e di crescita occupazionale, con particolare attenzione ai giovani. Il nostro obiettivo è contrastare il fenomeno dello spopolamento e creare nuove prospettive".

Tra gli interventi previsti, uno dei più significativi è il recupero del Palazzo Bourbon del Monte. "Questo progetto – spiega Piccini – non è solo un’operazione di restauro architettonico, ma un vero e proprio recupero identitario: nel corso degli anni, le trasformazioni subite dall’edificio ne hanno in parte offuscato il valore storico. Oggi vogliamo riannodare quel filo spezzato e restituire al Palazzo e al centro storico la loro centralità".

I primi passi sono già stati definiti: rimozione delle strutture incongrue realizzate negli anni ‘60 e ‘70 a uso residenziale, con l’obiettivo di riportare l’edificio alla sua forma originale. "Abbiamo incaricato un’esperta – continua Piccini– per avviare un’attività di ricerca d’archivio, fondamentale per il museo civico che intendiamo realizzare all’interno del Palazzo. Il percorso di recupero vedrà anche altri momenti di approfondimento: un’indagine fotografica documenterà lo stato attuale dell’edificio e le trasformazioni che accompagneranno il suo restauro, mentre uno studio specifico analizzerà il patrimonio artistico un tempo custodito all’interno della struttura. L’obiettivo dell’amministrazione è rendere questo progetto un percorso condiviso, coinvolgendo la comunità in un processo di riscoperta della storia del Comune e del suo ruolo nella storia della Toscana. Architettonicamente Palazzo Bourbon del Monte dialoga con presenze che vanno da Roma fino al nord della Penisola.

Il recupero integrale dell’edificio, che si estende per 25.921 metri cubi, richiederà un iter complesso: dalla redazione del documento di indirizzo progettuale alla gara per l’affidamento del PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica), dalla progettazione definitiva ed esecutiva alla validazione esterna e all’affidamento dei lavori. Questo percorso impegnerà l’Amministrazione nei prossimi anni e richiederà risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziate nell’accordo tra Regione ed Enel". E chiude: "Siamo determinati a trovare le soluzioni per avviare i lavori già in questo mandato. Il recupero del Palazzo Bourbon del Monte è un desiderio che i cittadini di Piancastagnaio coltivano da anni, e il nostro impegno è quello di trasformarlo in una realtà".