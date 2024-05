Gaza e l’ateneo. Il rettore indice un’assemblea

Indetta un’assemblea generale all’Università per Stranieri per determinare il ruolo dell’ateneo in merito alla situazione nella Striscia di Gaza. L’assemblea è stata convocata con mail inviata giovedì alla comunità universitaria e firmata dal rettore Tomaso Montanari. "La comunità universitaria – si legge nella mail – è invitata a partecipare all’assemblea che si terrà alle 10.30 di mercoledì 12 giugno nell’aula magna Virginia Woolf, con il seguente ordine del giorno: ‘La Stranieri, Gaza e il ruolo dell’università’. Sarà proposta e discussa una bozza di documento dell’ateneo, che riceverete nei giorni precedenti all’assemblea". Attesa dunque per capire quali saranno le linee fondamentali del testo, che verrà poi discusso a porte chiuse: "La partecipazione è riservata al personale docente, amministrativo e a studentesse e studenti dell’Università" si legge infatti nella locandina dell’evento. Il rettore ha anche sospeso esami e didattica per la durata dell’assemblea, cui ha invitato tutti gli studenti a partecipare. Lo stesso giorno, alle 17, parlerà in ateneo Rula Jebreal, giornalista, scrittrice e docente palestinese.

E.R.