Gaetano Inglesi, illustre condottiero della Civetta

Occupiamoci di un illustre civettino del passato. Tra la fine dell’ottocento e l’inizio del novecento la Contrada si affida al Capitano Gaetano Inglesi: figura di spicco anche nella Siena del tempo. E’ stato alla guida del Castellare dalla carriera del 16 agosto 1892 a quella del 16 agosto 1903, un lungo arco di tempo che l’ha visto trionfare sul Campo il 2 luglio 1893. Quando nella stalla arriva il cavallo Farfallino, capitan Inglesi non ha esitazioni e chiama il fantino del momento, Bozzetto, che aveva appena vinto nel maggio dello stesso anno. Si comprende che sarà una lotta a due fra la Civetta e la Pantera e così sarà fino all’ultimo istante. Parte subito alla grande Bozzetto ma dietro ecco incalzare Fiammifero nella Pantera con Lampino. Si comprende che non sarà facile sapere chi vincerà il Palio. Stalloreggi tenta subito il sorpasso ma Bozzetto lavora molto forte di nerbo. Un arrivo a due davvero difficile da giudicare, tanto che il cencio non fu consegnato subito alla Civetta ma dopo qualche discussione. Trionfo quindi per questo Capitano che segnerà un’epoca per la sua Contrada, adoperandosi ad una festa settembrina che rimase nella mente e non soltanto dei felicissimi civettini. Resterà fino al 1903 in questa carica senza più vincere.

Massimo Biliorsi