Gabriele sul palco del ’Maggio’: "Ballo da quando sono piccolo"

Sacrifici. Passione. L’ebrezza della musica che rende leggeri ascoltando le note, siano classiche oppure moderne. E adesso la gioia nel rivedere, mentalmente, l’esibizione di inizio gennaio sul palco del Teatro del Maggio musicale fiorentino che rappresenta per Gabriele Ceccanti un fiore all’occhiello. Un cammeo, chissà, per spiccare il volo professionale. Sì, perchè questo ragazzo di 20 anni, senese del Bruco, che ha anche partecipato e vinto con la ’Mattioli’ premi al Campionato di giornalismo de la Nazione quando faceva la terza media, sogna la danza. "Da quando ero bambino, da sempre", racconta felice questa eccellenza di Siena, città dove tanti ragazzi lavorano duro per emergere. Intanto un punto fermo: il diploma, nel 2023, come ballerino professionista conseguito all’Ateneo della danza di Marco Batti. "Mamma ha poi una sua attività nel settore, lavoro con lei che è direttrice artistica della compagnia ’Something Else’ e della scuola Any Dance", svela Ceccanti. Buon sangue, dunque, non mente. Da qui il ’gancio’ con il coreografo Luca Lupi per arrivare al Maggio Musicale "dove ho accompagnato – spiega il giovane – tre delle venti tracce musicali del concerto di Giulia Mazzoni, compositrice e pianista pratese". Qui entra in scena la famiglia con il babbo che da novembre lo accompagnava per le prove a Livorno da Lupi che si occupava appunto della coreografia. Ceccanti, che ha fra i suoi idoli della danza classica Michail Baryšnikov, resta però con i piedi per terra. "Sto prendendo il diploma regionale come insegnante", ammette volgendo lo sguardo al futuro: "Il sogno è ballare". Rieccoci. Ha fatto anche il provino di ’Amici’, l’anno scorso con l’audizione a Roma. "Non conoscevo nessuno ma bisogna insistere", rilancia sfoderando un sorriso. Gabriele tira dritto per la sua strada, senza curarsi di chi, magari, quando era piccolo sorrideva della sua passione: "Mi estraneo sempre dal giudizio degli altri, mi interessa fare le mie esperienze, trovare la felicità". Intanto sul palco del Maggio musicale. Presto, chissà su quali scenari.

La.Valde.