L’Europa del futuro: se ne parla a Siena. “Il dialogo per affrontare anni difficili”

Siena, 4 giugno 2025 – Torna dal 19 al 21 giugno alla Certosa di Pontignano, alle porte di Siena, la “Conferenza sull’Europa del futuro” promossa dal think tank Vision e giunta alla sesta edizione, che riunirà interlocutori di primaria importanza: dal vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaelle Fitto all’ex presidente della Commissione europea Romano Prodi, da Barbara Kolm parlamentare europea del Free Party a Maria Joao Rodrigues ex ministro portoghese e presidente della Foundation for European Progressive Studies, a Mark Speich, segretario generale della Fondazione Konrad Adenauer alla prima missione all’estero del suo mandato.

Un momento dell'edizione 2024 della conferenza sull'Europa a Siena (Da Facebook)

“Stiamo costruendo una piattaforma che ospita un dialogo tra imprese, istituzioni, media internazionali, accademici, studenti – spiega Francesco Grillo, direttore di Vision, docente alla Bocconi –. Possiamo affrontare questo momento difficile solo con il dialogo e a Siena avremo una partecipazione multipartisan, perché solo dal confronto tra idee anche molto diverse tra loro possono uscire soluzioni per il futuro”.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’European University Institute e l’Università degli Studi di Siena, le fondazioni politiche Konrad Adenauer Stiftung, Green European Foundation, Foundation for European Progressive Studies, Institute of European Democrats, i corporate partner Banca Monte dei Paschi e Intesa San Paolo, la collaborazione di Borsa Italiana e Euronext.