Colpo al supermercato, ladri in fuga con 20mila euro

Monteroni d'Arbia (Siena), 16 maggio 2023 - Hanno fatto irruzione nel "Carrefour" di Monteroni d’Arbia fuggendo con circa ventimila euro e pregiati prodotti alimentari. Un furto con scasso compiuto con grande destrezza nella notte tra sabato e domenica scorsa.

I ladri scassinatori sono entrati nei locali del supermercato forzando, con efficaci tecniche e attrezzi, una porta laterale rispetto all’ingresso. Una volta entrati nei locali hanno rivolto la loro attenzione alle due casseforti dove si trovavano i soldi relativi agli incassi delle ultime ore di apertura del supermercato. Con un po’ di tempo, con la dovuta calma, i ladri sono riusciti ad aprire le due casseforti. Circa ventimila euro, poi hanno fatto un po’ di "shopping" portando via prodotti pregiati. Quindi la fuga con tutta calma. All’apertura dell’esercizio, prime ore di domenica mattina, il preposto si è trovato di fronte alla parziale devastazione dei locali, alla forzatura della porta laterale forzata dai ladri. Locali protetti da un sistema di allarme che pare non sarebbe scattato.

Sul posto sono arrivati i carabinieri chiamati dal dipendente impegnato ad aprire i locali. Sul posto sono giunti gli uomini dell’Arma del nucleo operativo della compagnia di Siena e quelli della locale stazione. Indagini avviate a largo raggio partendo dagli elementi acquisiti nell’intervento. Un furto importante sia per la consistenza sia per la dinamica. Che lascia chiaramente intendere che ad agire non sono stati comuni ladri, ma professionisti di furti con scasso. Nella stessa notte, quella tra sabato e domenica, altri due furti con dinamica e consistenza della refurtiva decisamente inferiore a quella del supermercato, nella farmacie di Buonconvento e San Quirico d’Orcia. Dopo aver forzato le saracinesche degli ingressi gli ignoti hanno cercato soldi. Non medicinali particolari come quelli inseriti nelle categorie degli stupefacenti. Hanno cercato soldi, mettendo a soqquadro i cassetti dove potevano essere custoditi i contanti. Ne sono stati, a quanto pare, trovati pochi. Giusto quelli che servono al fondo cassa. Anche su questi due furti sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Montalcino, territorialmente competenti. Si stanno eseguendo riscontri con le telecamere di sorveglianza che si trovano sistemate vicino, nei pressi, dei luoghi dove sono stati consumati i furti.