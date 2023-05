Furto di piante Il Comune fa denuncia e ricorre alle telecamere

Il Comune di Siena ha presentato denuncia contro ignoti per il furto di alcune piante di bosso in viale Bracci. Gli uffici comunali hanno registrato tale furto nei giorni scorsi, in particolare nella zona lungo il marciapiede di fronte alla caserma dei Carabinieri. La denuncia è stata presentata nella giornata di ieri, martedì 16 maggio, facendo anche richiesta agli stessi Carabinieri e alla Polizia Municipale dei filmati delle telecamere poste in zona. Le piante erano state poste in seguito alla riqualificazione del viale messa in atto dall’amministrazione comunale.