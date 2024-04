Furto alla tabaccheria. Telecamere messe ko

Con destrezza hanno forzato un distributore automatico di tabacchi, Gratta e vinci della tabaccheria di Mery Chechi che si trova in via della Madonnina a Pienza. Un ’lavoro’ messo a segno dai ladri che sono riusciti a impedire anche le riprese della telecamera di sorveglianza e che scattasse l’allarme. Il furto è avvenuto intorno alle tre di ieri mattina. Il negozio si trova ai margini della strada provinciale che collega la città di Pio II a San Quirico d’Orcia.

Poco il traffico a quell’ora anche perché i mezzi diretti verso la Val di Chiana non passano più per quel tratto di provinciale ma imboccano la variante che, evitando Pienza, porta a San Gregorio, ovvero nella provinciale per Montepulciano. La scoperta del furto la proprietaria l’ha fatta solo ieri mattina. Alle 3,03 ha ricevuto una mail che l’avvisava del non funzionamento della macchinetta. Ma senza alcun tipo di allarme, quindi è stata vista solo qualche ora dopo.

Nessuna immagine, nessun allarme (esistente all’interno della tabaccheria dove i ladri non hanno provato a entrare), transito d’auto inesistente. Il bottino oltre quattro mila euro di sigarette e Gratta e vinci. Sono stati immediatamente avvisati i Carabinieri della locale stazione e quelli della compagnia di Montepulciano. Gli uomini dell’Arma sono alla ricerca di qualche indizio (vengono esaminate le immagini delle telecamere di sorveglianza del Comune) difficile, come detto, da avere. Intanto ci sarebbero stati anche un tentato furto in un appartamento, svenato dalla proprietaria della casa, e un atto vandalico in danno di un’auto privata.

Massimo Cherubini