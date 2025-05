Auto in fuga dai carabinieri, spari a Montefollonico

Torrita di Siena (Siena), 29 maggio 2025 – E’ la Procura di Siena a spiegare cosa è successo a Montefollonico, frazione di Torrita, nel pomeriggio di lunedì scorso.

I carabinieri stavano controllando il territorio per prevenire furti nelle abitazioni e negli agriturismi della zona, quando alcuni equipaggi dei militari hanno intercettato un’auto sospetta che stava fuggendo ad alta velocità. Mentre i colleghi cercavano di non fare allontanare il veicolo, un carabinieri ha sparato due colpi in aria ma la vettura è riuscita a fuggire, peraltro mettendo a rischio l’incolumità dei militari presenti sul posto.

Come precisa la Procura, non ci sono stati contatti tra i veicoli o tra i malviventi e i carabinieri intervenuti e non risultano feriti. Le indagini sono tuttavia ancora in corso.