Fuori Violenta e Remorex C’è chi vuole Tale e quale se manca Anda e Bola Verso un lotto senza punte

di Laura Valdesi

SIENA

E’ l’ora delle scelte. Dopo quelle dei veterinari, toccherà ai capitani decidere oggi i dieci nomi che correranno il Palio dell’Assunta. E una volta chiusi nella stanza dei bottoni, in Comune, verificare se le strategie tornano e se le parole spese vengono mantenute. Alle 8 si ritroveranno per decidere le batterie della Tratta che dovrebbero essere 5. L’elenco dei 35 cavalli promossi dai veterinari non ha dato scossoni alle costruzioni dei dirigenti. Oltre ai 12 ammessi direttamente – Abbasantesa, Anda e Bola, Astoriux, Remorex, Reo confesso, Tabacco, Ungaros, Veranu, Violenta, Viso d’angelo e Zio Frac – non sono spariti i nomi ’segnalati’ dai capitani alla commissione affinché non fossero scartati in caso di sovrannumero, come successo a luglio con Ares Elce. Che infatti questa volta c’è, anche se sembra aver perso un pizzico di smalto nelle quotazioni dopo le prove all’alba. Nella lista Arestetulesu, unitamente a Benito Baio, Chiosa Vince e Compilation che però (gli ultimi due) sono ritenuti un po’ giovani per debuttare. Ci sono poi Schietta, Urian e Zenios. Dunque, sulla carta ad ora c’è un’ampia possibilità di scelta per un eventuale lotto livellato in alto, a meno di sorprese stamani alla presentazione dei cavalli dalle 6.30 alle 7.30. E subito il pensiero va ad Anda e Bola che ha corso a luglio nella Chiocciola perché lo stesso allenatore Massimo Milani aveva accennato al Ceppo ad impegni presi. Ma radio Palio ha rilanciato schiarite su questo fronte. Qualcuno aveva ipotizzato uno scenario possibile, nel caso non fosse stato portato Anda e Bola, proponendo di inserire al suo posto Tale e quale. Dato per scontato, però, che Violenta e Remorex non hanno i voti per entrare nei dieci, il vincitore di Provenzano 2019 allenato da Carburo questa volta rischia il cartellino rosso della maggioranza dei dirigenti senza le altre due punte. Non si vuole ripetere lo scenario di poco più di un mese fa preferendo continuare a ’giocare’ fino al 16 agosto invece di spegnere le speranze già alle 13 di oggi.

Annullato l’incontro con il mossiere alle 17,30, c’è stata ieri la lettura delle schede che non ha rivelato grosse novità rispetto al quadro atteso. Quindi, se le due punte più Tale (a meno di colpi di scena) saluteranno la Piazza, nel lotto entrano Zio Frac, unico vittorioso (luglio 2022), Abbasantesa e Anda e Bola che hanno debuttato nell’ultimo Provenzano, Viso d’Angelo e Ungaros. Si parla di Reo confesso, Schietta e Arestetulesu che qualcuno vuole rivedere però alla Tratta, magari Tabacco. Con un esordiente, se superereranno le forche caudine dei veterinari, scelto fra Benito baio, Zenios che avrebbe dalla sua un buon tempo, Urian e Buran. Questi i nomi più chiacchierati. Ma potrebbero essere anche più di uno gli esordienti, perché qualcuno non è troppo convinto di Tabacco o magari di Arestetulesu. Tuttavia lo zoccolo duro a ieri sera pareva cristallizzato anche se non c’è cosa più fluida del Palio.