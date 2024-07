Fulmine centra un olivo Innesca l’incendio: paura a San Miniato

C’era chi si stava ancora riposando, chi lavorava in casa.E stirava. Poi, all’improvviso, quando a Siena il cielo è diventato nero, poco dopo le 17,30, una scarica di fulmini si è abbattuta sulla città. Uno di questi ha centrato in pieno un olivo, disintegrandolo, come mostra una delle foto che pubblichiamo qui a fianco con i volontari della protezione civile de La Racchetta. Soprattutto innescando un incendio che ha richiesto, a partire dalle 17.50, l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco di Siena, che sono state aiutate anche da altre quattro ma, come detto, dei volontari per cercare di arginare il rogo. Che si è sviluppato, appena superata l’antennona che domina la strada che da Montarioso porta al policlinico. Sulla sinistra c’era l’olivo centrato dal fulmine da cui sono partite le fiamme. Poco distante anche una struttura ricettiva che non è stata interessata dal rogo delle sterpaglie, secchissime perché nonostante il fulmine sono cadute due gocce d’acqua. L’incendio è sceso in direzione del palajudo in fondo a via Aldo Moro, senza comunque riuscire a raggiungerlo. Non ci sono stati danni a strutture, strade o abitazioni.

Nel frattempo, nella zona di Quercegrossa sono state segnalate folate di vento molto forti. Ed anche una scarica di pioggia violenta. I primi segni di cambiamento del meteo – anche se ieri si sono mantenute temperature molto alte con massime di 35° gradi a Buonconvento, 34° addirittura a Piancastagnaio secondo il Crf Toscana, 35° a Siena e a Castelnuovo – che dovrebbe avvenire in modo più marcato oggi e soprattutto domani. Con calo dei valori e probabili precipitazioni localizzate.