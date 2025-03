Francigena patrimonio dell’Unesco. Candidatura rilanciata da Giani

Francigena patrimonio dell’Unesco. La candidatura per il prestigioso obiettivo è stata rilanciata ieri dal governatore della Toscana Eugenio Giani e dal presidente dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, Francesco Ferrari, nel corso di ‘ Comuni in Cammino. La Francigena nell’anno del Giubileo della Speranza’, il X forum sulla millenaria via dei pellegrini che si è svolto nel complesso monumentale di Abbadia Isola. "La Francigena aspira a ottenere il riconoscimento di patrimonio universale Unesco – ha detto Giani –. Per migliorare i servizi dedicati ai pellegrini nel 2024 abbiamo stanziato 50 mila euro e 120mila li stanzieremo nel 2026". Sulla stessa lunghezza d’onda, Ferrari: "Il Giubileo del 2025 ha acceso i riflettori sulla Via Francigena e la nostra rete europea sta dando il massimo supporto per continuare a far crescere l’itinerario nella sua dimensione internazionale- ha affermato il presidente dell’AEVF- In particolare con la progettualita` della candidatura a patrimonio mondiale dell’umanita` Unesco che è ripartita proprio quest’anno grazie al decisivo impulso della Regione Toscana. Un progetto che vede Ministero della Cultura, le sette regioni italiane e AEVF lavorare insieme per raggiungere l’obiettivo". A fare gli onori di casa ai tanti ospiti, tra cui il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena, il sindaco di Monteriggioni, Andrea Frosini. "Quest’anno il Forum assume una rilevanza particolare – ha esordito – Il 2025 è l’anno del Giubileo della Speranza, la Via Francigena acquisisce un significato ancora più profondo. Questo forum vuole essere un momento per promuovere la storicita` e l’importanza dei cammini nell’anno giubilare, ma anche per ribadire e lanciare proprio da Abbadia Isola un messaggio di speranza. Il nostro territorio è da sempre un crocevia per pellegrini e visitatori, per questo è simbolo di accoglienza e custode di una cultura secolare. Vorrei anche ricordare il presidente di AEVF Massimo Tedeschi, una figura molto cara a tutti noi e che molto ha fatto per la Via Francigena ed i cammini". Queste le parole dell’assessore alla Cultura e al Turismo, Marco Valenti: "Il Forum rappresenta un momento di confronto fondamentale per il futuro della nostra rete di itinerari storici e culturali. La Francigena e gli altri cammini sono un patrimonio da preservare ed Abbadia Isola è testimone da secoli di come sia necessario continuare a investire e valorizzare i luoghi attrattivi. Il nostro impegno è quello di sostenere ancora e sviluppare con una visione di lungo periodo la bellezza dei cammini storici".

Marco Brogi