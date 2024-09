Forza Italia, la squadra di Pugliese. Ecco i nomi dei ’magnifici sei’

Pioggia di incarichi nel coordinamento comunale di Forza Italia. Il commissario azzurro, Sara Pugliese, ha ufficializzato i nomi della sua squadra con un post sui social a corredo del selfie scattato ieri all’ora di pranzo: "Un piacevole brindisi per presentare il primo nucleo del coordinamento comunale di Forza Italia – ha scritto –. Ringrazio di cuore coloro che hanno deciso di essere al mio fianco in questo percorso: Anita Francesconi, Valentina Cappelli, Riccardo Magrini, Marco Bruttini, Piero Franceschini, Massimo Bandini.

Grazie al vice coordinatore regionale Roberto Berardi, al coordinatore provinciale Alessandro Pallassini e al nostro assessore Lorenzo Loré, sempre presenti e parte attiva della squadra". Infine l’auspicio: "E’ una squadra unita che sono certa lavorerà alacremente e in armonia per il bene di Siena e per rafforzare il partito a livello cittadino".

Nell’incontro conviviale al Battistero, Pugliese ha illustrato le linee-guida e le strategie per rafforzare il partito non soltanto a Siena, ma anche su tutto il territorio provinciale soprattutto in vista dell’appuntamento elettorale con le Regionali dell’anno prossimo.

Tra gli obiettivi di Forza Italia, c’è infatti quello di aumentare il numero di iscritti in provincia per dare maggiore rilievo al partito di Silvio Berlusconi, che si propone come unico schieramento in grado di dare voce e rappresentare l’elettorato dei moderati.

Pugliese ha voluto ufficializzare i nomi dei vari responsabili dei dipartimenti cittadini in un’atmosfera informale e rilassata, indispensabile a rafforzare i rapporti umani alla base dell’impegno politico a cui saranno chiamati gli esponenti di Forza Italia nelle prossime settimane.