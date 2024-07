Forza Italia divisa, Stella fa da paciere: "Ma le posizioni restano inalterate"

Un lungo confronto, chiuso sostanzialmente con quella che ha tutte le sembianze di una tregua armata, con l’obiettivo primario di non danneggiare il partito, dopo le esternazioni dei giorni scorsi che avevano portato alla luce i contrasti in particolare tra la capogruppo in consiglio comunale Lorenza Bondi e Sara Pugliese, commissario comunale del partito. Nel tardo pomeriggio di ieri è stata diffuso un comunicato proprio per evitare dichiarazioni divergenti dopo la riunione con il coordinatore regionale Marco Stella, il vice Roberto Berardi, il coordinatore Alessandro Pallassini, l’assessore Lorenzo Lorè e ovviamente Bondi e Pugliese.

"Durante l’incontro – afferma Pallassini – è stato valutato l’ottimo lavoro che ognuno nel proprio ruolo e di conseguenza il partito cittadino e provinciale in toto nonché gli amministratori hanno fatto fino ad oggi e stanno facendo, contribuendo alla crescita e allo sviluppo del gruppo". Poi il sommario resoconto dell’incontro: "Ognuno di noi ha espresso e sostenuto il proprio punto di vista sulle varie problematiche interne e, pur mantenendo inalterata la propria posizione, ha convenuto sulla necessità di convogliare le proprie energie e il proprio lavoro nella direzione del bene e dell’equilibrio del partito. Proprio su questa linea si è cercato di tracciare quelle che saranno le linee guida ed i prossimi passi ’operativi’ di Forza Italia a livello locale".

Proprio quel "mantenendo inalterata la propria posizione" è il cuore del dibattito: né Bondi né Pugliese hanno arretrato di un passo. Dalla capogruppo era arrivato un deciso attacco alla commissario, che aveva pubblicamente difeso l’operato dell’assessore Lorè, in una fase politica in cui da parte di forze della maggioranza era sembrata scricchiolare la fiducia verso lo stesso titolare della delega a sport e scuola. Poi il gruppo Le Biccherne aveva smentito la ricostruzione, attaccando a sua volta Pugliese.

Ora questa spinta a far rientrare quantomeno le divergenze pubbliche da parte di Stella, con l’auspicio di rilanciare l’azione del partito al di là delle divergenze di opinione. Reggerà questa proposta al ritorno dell’attività amministrativa e politica in autunno?

Orlando Pacchiani