Fortezza aperta fino a notte. Viale Maccari troppo buio. Servono più controlli

di Laura Valdesi

Volante della polizia, intorno alle 21, mercoledì sera. Chi abita in centro è abituato a riconoscere il suono delle sirene, quelle di ambulanze e Municipale. Nessuna di queste. La sensazione è che la macchina si diriga verso piazza Gramsci-zona Fortezza. Fa freddo, non c’è tanta gente in giro anche se le cene degli auguri riempiono di gruppetti il corso e le vie vicine: destinazione ristorante. I giardini della Lizza sono tenuti d’occhio costantemente dalle forze dell’ordine. Qui più volte hanno trovato giovani con ’fumo’ e droga, magari nascosta nel motorino. Un’area monitorata. Ma anche deserta e un po’ troppo buia. Basta incamminarsi verso la Fortezza, dove è stato deciso di mettere il vilaggio di Natale e spostare la pista di pattinaggio, per non incrociare (quasi) nessuno nel viale Maccari. Molti stranieri, pochissimi senesi. Sono le 22 passate, è vero. Però le porte della Fortezza sono aperte e lo resteranno fino a mezzanotte perché c’è appunto la pista del ghiaccio. Che è stata trasferita dai giardini della Lizza dove il mercoledì trovano ora posto alcuni banchi del mercato. Bene sfruttare il monumento come contenitore di eventi. Però per arrivare lì c’è uno strano via vai. Meno male che le luci natalizie schiariscono la penombra – troppa – in questo tratto di strada. Peraltro così centrale. La polizia ha fatto controlli su una persona. Ma ormai gli agenti se ne sono andati. Sempre per via degli stupefacenti? Non meraviglierebbe che fosse per questo. Era già stato registrato nell’area, tenuta sotto osservazione dalle forze dell’ordine e dove hanno stazionato nei mesi scorsi anche i militari di ’Strade sicure’, qualche episodio di spaccio. La Fortezza aperta fino a mezzanotte va bene ma qualcuno potrebbe approfittarne invece per strani giri. Servono controlli.