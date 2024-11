Fonti di Pescaia, apre il nuovo parcheggio

Sigerico apre il nuovo parcheggio Le Fonti di Pescaia, che sarà operativo a partire da lunedì. Situato in una posizione strategica, a pochi minuti a piedi dal centro storico di Siena, il parcheggio rappresenta un importante supporto alla sosta in un’area nevralgica della città, nelle immediate vicinanze delle Fonti di Pescaia e del Museo dell’Acqua. La struttura, dotata di 230 posti auto totali, ha ingresso in via Martiri Caserma la Marmora 11/a e dispone di un’uscita pedonale nella parte alta di via Ricasoli, a brevissima distanza da Porta Camollia, uno degli accessi principali al centro storico. Questa posizione permette agli utenti di raggiungere rapidamente il cuore della città, rendendo il parcheggio una soluzione ideale sia per i residenti che per i visitatori. La struttura offre su tre piani 238 posti auto totali, di cui 40 riservati agli stalli Aru (Area di Rilevanza Urbanistica). Aperto 24 ore su 24 il parcheggio Le Fonti di Pescaia è integrato nella rete dei parcheggi gestiti da Sigerico, garantendo agli utenti le stesse condizioni e modalità di sosta delle altre strutture tramite il sistema SostaPay. Questo approccio permette una gestione unificata e comoda della sosta in tutta la città. L’apertura del parcheggio rappresenta un ulteriore passo avanti nell’impegno di Sigerico per migliorare la mobilità urbana e l’accessibilità a Siena, offrendo un servizio di sosta efficiente, sicuro e strategicamente posizionato per facilitare gli spostamenti nel centro cittadino.