Fontanelli: una vera risorsa. Risparmio per le famiglie e l’ambiente ne beneficia

I numeri parlano chiaro. Grazie ai fontanelli pubblici di acqua le famiglie di Poggibonsi e San Gimignano nel 2024 hanno risparmiato qualcosa come 380mila euro. Vantaggi rilevanti anche per l’ambiente, visto che sempre grazie ai fontanelli, che hanno erogato in Valdelsa 6 milioni di tonnellate di acqua, è stato evitato il ricorso a 33 tonnellate di plastica usa-e-getta.

Si tratta dei risultati del progetto ‘Acqua ad Alta Qualità’, portato avanti da Acque spa in collaborazione con l’Autorità Idrica Toscana e i comuni del territorio. Progetto realizzato con un duplice obiettivo: ridurre l’inquinamento da plastica, una delle emergenze più gravi del Pianeta, e far risparmiare un bel po’ di soldi alle famiglie.

Nel 2024 i tre fontanelli in funzione nei comuni di Poggibonsi e San Gimignano hanno erogato gratuitamente 1.4 milioni di litri d’acqua, evitando l’uso di 945mila bottiglie di plastica, per un equivalente di 236 tonnellate di Co2 altrimenti emesse in ambiente. Gli impianti, tra l’altro, particolare non trascurabile, incentivano il consumo dell’acqua del rubinetto: una risorsa sicura, a km 0, e sottoposta a decine di analisi quotidiane.

"La lotta all’inquinamento di mari e corsi d’acqua - spiega il presidente di Acque, Simone Millozzi - è una delle principali sfide del nostro tempo. Come gestore idrico della Valdelsa, sentiamo una grande responsabilità nel contribuire attivamente alla protezione del nostro territorio e del Pianeta. Da ben 17 anni, i fontanelli sono una delle risposte che possiamo offrire ai cittadini in termini di buone pratiche, e affiancano le comunità negli importanti risultati conseguiti sulla raccolta differenziata. La sostenibilità non è solo un obiettivo, ma un impegno quotidiano che richiede la collaborazione di tutti".

Nel 2024 i due fontanelli attivi a Poggibonsi, uno in via del Colombaio e uno a Staggia Senese, hanno erogato rispettivamente 750 e 280 metri cubi di litri d’acqua, mentre quello di Belvedere, a San Gimignano, è arrivato a quota 380 metri cubi. Il progetto ‘Acqua ad Alta Qualità’ prosegue con la realizzazione di nuovi fontanelli e con il restyling degli impianti più datati. Avanti tutta, dunque, con la sostenibilità e con la filosofia dei fontanelli pubblici.