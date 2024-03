Fontanelli pubblici Risparmiate quasi 45 tonnellate di plastica

Quasi 45 tonnellate di plastica risparmiate grazie ai fontanelli di acqua e di acqua ad alta qualità, installati da Acque Spa. Nel 2023 le due postazioni di Poggibonsi e Staggia Senese hanno erogato rispettivamente 1,07 milioni di litri di acque e 591.000 litri di acqua ad alta qualità, evitando il consumo di 28,7 e 15,8 tonnellate di plastica in bottiglie e per un risparmio rispettivamente di 226.000 e 124.000 euro. I dati sono riferiti ai due fontanelli installati nell’ambito del progetto ‘Acqua ad Alta Qualità’ realizzato con l’Autorità Idrica Toscana e con il Comune, per contribuire alla riduzione di rifiuti con meno plastica, meno consumo energetico e meno inquinamento. I fontanelli erogano gratuitamente normale acqua di rete – la stessa che arriva nelle case – rendendola, però, più gradevole dal punto di vista organolettico, grazie a un sistema di filtraggio che la priva del cloro.