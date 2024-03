Fondo stradale da rifare. Mercoledì via ai lavori in via del Ponte Nuovo

Rifacimento della pavimentazione e consolidamento del fondo stradale. Ovvero: eliminare, o limitare, i pericoli legati ad avvallamenti e altre avversità. A Poggibonsi inizieranno nei prossimi giorni i lavori in via del Ponte Nuovo, la strada che unisce in pratica i quartieri di Calcinaia e Romituzzo e che corre in parallelo con una porzione della nuova pista ciclabile.

"Nei tratti maggiormente danneggiati della via - fa sapere il Comune - si procederà con la costruzione di un nuovo fondo stradale". Spiega in proposito il sindaco David Bussagli: "Un intervento atteso e adeguato a risolvere le criticità presenti attraverso operazioni di consolidamento, ripristino e asfaltatura". I lavori in via del Ponte Nuovo inizieranno, condizioni meteorologiche permettendo, mercoledì 27 marzo dall’intersezione con via Senese lato Campostaggia e proseguiranno verso Romituzzo. In via del Ponte Nuovo saranno realizzati su una parte della strada per volta. Durante i lavori sarà in vigore il divieto di sosta nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 18 su entrambi i lati della strada. Nel tratto di via Senese le operazioni si svolgeranno su metà carreggiata per volta con l’istituzione, provvisoria, del senso unico alternato. Difficoltà in vista per la circolazione dei mezzi? "Cercheremo di limitare i disagi che inevitabilmente si verificheranno - aggiunge il primo cittadino - per realizzare un intervento rilevante su una strada molto transitata. Un lavoro necessario a migliorare la fruibilità e la sicurezza dell’intera area". Le operazioni, costo 600mila euro, interessano tutta via del Ponte Nuovo e una parte di via Senese e si completeranno con un ulteriore investimento di 400mila euro per sistemare un altro tratto di via Senese e una parte di via di Salceto. "Dopo l’intervento sulla strada di Lecchi, proseguiamo - rileva Bussagli - con l’investimento per la manutenzione delle strade che abbiamo fatto con le variazioni di Bilancio dello scorso anno. Con successivi stanziamenti abbiamo destinato risorse specifiche alle manutenzioni, lavori che accompagnano la realizzazione dei cantieri presenti nelle scuole e negli spazi urbani. Il positivo andamento di questi cantieri ci ha consentito di investire le risorse libere in manutenzione. Circa 1,4 milioni di euro che stanno diventando cantieri e che si stanno dunque concretizzando".

Paolo Bartalini