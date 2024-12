Fondazione SaiHub. Linee programmatiche ed entra Federmanager

L’assemblea dei soci della Fondazione SAIHub ha nominato un nuovo membro nel Consiglio di Gestione e ha approvato le linee programmatiche per il 2025. Francesca Boccia è la nuova componente del Consiglio di gestione, nominata su proposta di Federmanager, in rappresentanza dei membri ordinari. Le linee programmatiche approvate in assemblea prevedono che la Fondazione SAIHub nel 2025 sarà impegnata sul fronte della formazione continua e l’orientamento. Grazie alla partnership con Fondazione Vita consoliderà la Summer School a livello regionale e saranno promosse e potenziate misure di sostegno agli studenti, oltre a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro grazie ad un accordo con Confindustria Toscana Sud e al supporto di Pluriversum e IKIGAI di FMps; proseguiranno le attività di divulgazione e networking sui temi dell’intelligenza artificiale.