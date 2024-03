Fondazione Musei Senesi Il Comune c’è

Approvato all’unanimità il rientro del Comune nella Fondazione Musei Senesi. "Nelle mie linee programmatiche – ha spiegato il sindaco Nicoletta Fabio – era già presente questa riattivazione, che permette di riconfigurare le condizioni precedenti alla sospensione, di fatto ‘saniamo’ un vulnus. Tale volontà è dimostrata peraltro con l’organizzazione della mostra ‘Dario Neri e Mario Luzi: il paesaggio stato d’animo’, organizzata assieme alla Fondazione Musei Senesi. Stiamo lavorando già dall’estate scorsa, con interlocuzioni con la stessa Fondazione, affinché il Comune diventi capofila dell’ente stesso. In questo modo vogliamo valorizzare il nostro patrimonio e anche riallacciare i rapporti, non solo dal punto di vista culturale, con il resto del territorio".

Se il consigliere di FdI, Pierluigi De Angelis, ha riconosciuto al sindaco il merito di "aver portato a termineil progetto inserito nel suo programma cultuirale", Leonardo Pucci (Le Biccherne) ha chiesto di "verificare i costi di funzionamento dell’ente": "Serve un piano strategico – ha detto – di sviluppo museale, inoltre si deve dare spazio alla Fondazione Santa Maria della Scala all’interno della Fondazione Musei Senesi per promuovere progetti turistico-culturali". Gabriella Piccinni, Pd, ha ricordato il "legame stretto tra la città e le Terre di Siena": "Il rientro del Comune nella Fondazione Musei Senesi è significativo e sana il solco scavato dall’amministrazione De Mossi con il territorio circostante". Poi il monito: "Il rientro non sia solo formale, perché il Museo Civico non risponde agli standard del ministero della Cultura in quanto privo di un direttore e di un conservatore. E’ grave – ha detto Piccinni – che il Museo Civico non sia una struttura indipendente. Il Comune provveda".

