Fondazione Mps, passaggio di testimone. Ecco i nomi della Deputazione generale

Il quadro è finalmente definito. E’ stata nominata ieri la nuova Deputazione Generale, organo di indirizzo della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, nel corso dell’ultima seduta di mandato della Deputazione Generale uscente. Come da statuto, la composizione della Deputazione Generale è di 14 membri, di cui 4 designati dal Comune di Siena, 2 dalla Provincia di Siena, 1 ciascuno da Regione Toscana, Università degli Studi di Siena, Arcidiocesi di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino, Camera di Commercio Arezzo-Siena, Università per Stranieri di Siena; oltre a un membro ciascuno tra le terne di nominativi presentate rispettivamente dalla Consulta del Volontariato Provincia di Siena, dall’Irpet (Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana) e ministero della Cultura.

La nuova Deputazione Generale è, quindi, composta dal poker di nomi designati dal Comune di Siena: l’imprenditore ed ex candidato del centrodestra alle Suppletive Tommaso Marrocchesi Marzi, l’agente immobiliare Luisa Massari (iscritta a Forza Italia e già membro del direttivo provinciale del partito, incarico da cui si sarebbe dimessa), Alessandro Piccini, referente politico del gruppo consiliare ’Siena in tutti i sensi - Nicoletta Fabio Sindaco e vice presidente della Provincia nella Giunta Ceccherini, e l’avvocato Bernarda Maria Antonietta Valente, già collaboratrice dell’ex sindaco Luigi De Mossi nel suo studio legale.

La Provincia di Siena ha deciso di confermare gli uscenti Leonardo Brogi e Serena Signorini così come la Regione Toscana, che ha deciso di puntare nuovamente su Paolo Chiappini.

Figure di alto profilo quelle designate dalle Università senesi: l’Ateneo ha proposto il nome di Pier Luigi Fabrizi, già presidente di Banca Mps, mentre l’Università per Stranieri ha presentato Ugo Biggeri, economista di fama e fondatore di Banca Etica.

L’avvocato di Poggibonsi Stefano Cipriani è il rappresentante dell’Arcidiocesi di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino, mentre la Camera di Commercio Arezzo-Siena ha designato Remo Grassi, presidente della Fondazione Territoriale del Brunello e Governatore della Misericordia di Montalcino, nonché ex amministratore delegato di Banfi.

Scelta nel segno della continuità nell’ambito della terna proposta dalla Consulta del Volontariato, dove è stata confermata l’uscente Serenella Pallecchi, presidente di Arci Siena, così come al ministero della Cultura, che ha scomesso ancora sull’avvocato Fiamma Cardini. Infine l’Irpet, dove dalla terna di nomi è prevalso quello di Mauro Balani, vice sindaco nella Giunta Valentini dopo le dimissioni di Fulvio Mancuso.