Folla record per il concerto in Piazza. L’omaggio di Emma a Siena: "Da piccola papà mi portava qui"

Che meraviglia Siena. Che meraviglia Piazza del Campo, lucidata dalla pioggia, intrisa di felicità. Di parole urlate e di giovani speranze, di famiglie unite sotto lo stesso cielo. Traboccante, come da tempo non succedeva. Potere della musica, potere della voce: la voce di Emma Marrone che ha portato sul palco se stessa, l’artista graffiante, la donna delicata. La figlia di un padre volato via troppo presto, eppure lì al suo fianco, come se il tempo non fosse mai passato. "Mi fa strano essere qua – ha detto Emma –, perché in casa ho un sacco di foto che mi ha scattato il mio papà in Piazza del Campo: da piccola mi portava sempre a Siena. Oggi ritrovarmi su questo palco, a cantare per questo meraviglioso capodanno, è un’emozione particolare. A volte succedono cose davvero incredibili: chiudiamo questo anno, ne apriamo un altro e vi auguro di essere felici o almeno sereni, di stare bene. Vi voglio bene, grazie a tutti".

A introdurre Emma è stata la sferzante ironia dei PanPers, al secolo Andrea Pisani e Luca Peracino: un antipasto divertente, per arrivare al piatto forte. La cantante salentina ha proposto le sue hit, ma anche i brani di sentimento, compresi quelli contenuti nell’ultimo album ’Souvenir’: da, in ordine sparso, ’Dimentico Tutto’, ’Sono bella’, ’Mezzo Mondo’, ’Non è l’Inferno’, ’Amami...’ partendo proprio da ’Inizio dalla fine’. Per presentare ’Intervallo’, brano dedicato al padre, Emma si è poi presa qualche minuto. "Un saluto va alle persone che avremmo voluto accanto a noi in questi giorni di festa – ha detto –, ché mancano il doppio, il triplo. Ero indecisa se mettere in scaletta questo pezzo ma poi ho detto sì, ci sta, perché ci sta salutare le persone che non sono più al nostro fianco ma in qualche modo sono intorno a noi. E poi era lui che mi portava in questa piazza. E da qui lo voglio salutare insieme a voi".

A pochi minuti dalla mezzanotte è salita sul palco il sindaco Nicoletta Fabio, accompagnata dalla Giunta, per brindare al 2024: qualche scambio di battute con i PanPers e l’augurio alla città. "Grazie a tutti voi che ha avete accolto l’abbraccio di questa piazza meravigliosa. Inebriatevi di tanta bellezza. Che il 2024 sia un anno pieno di fantasia, di immaginazione, di entusiasmo, di curiosità. Che sia un anno all’altezza dei vostri più ambiziosi desideri".

Spazio quindi alla spumeggiante musica di Dj Angelo, direttamente da Radio Dj: un tripudio di trenini e canzoni stonate. E alle 2,15 in punto, lo stop: il dj è stato ‘trascinato’ via dal palco, anche se avrebbe continuato fino all’alba, davanti a quelle facce giovani e felici.

