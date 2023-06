Focus on: malattia celiaca Confronto tra esperti di Gastroenterologia

Un’occasione di aggiornamento ma anche di confronto tra le diverse figure professionali che incontrano pazienti celiaci e potenzialmente celiaci per favorire una diagnosi sempre più precoce, far emergere l’iceberg della celiachia, migliorare la loro gestione e qualità di vita. È ciò che si terrà martedì dalle 9 all’Hotel Nh in via La Lizza a Siena, con l’evento ’Focus on: Malattia Celiaca’, organizzato dalla Gastroenterologia ed endoscopia operativa dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, diretta dal dottor Raffaele Macchiarelli. La responsabile scientifica è la dottoressa Silvia Rentini (foto).