Fiume Elsa, 12 sindaci firmano il contratto

Il fiume Elsa protagonista a palazzo comunale di San Gimignano dove si è tenuta la firma del "Contratto di fiume oltre i confini dalla sorgente alla foce" alla presenza dei dodici amministratori dei Comuni della provincia di Siena, Firenze e Pisa con San Gimignano capofila del progetto di valorizzazione contro il rischio alluvioni nel piano industriale di Cusona. In prima linea quindi il sindaco Andrea Marrucci e l’assessora all’Ambiente della Regione Toscana Monia Monni. In sala Dante è stata ricordata la necessità di "coniugare nel territorio del bacino del fiume Elsa la gestione delle acque, dei rischi idrogeologici e idraulici, lo sviluppo locale in modo integrato collaborativo e sostenibile". Marrucci ha sottolineato: "Il progetto fa parte di una visione strategica tra soggetti pubblici e privati in un percorso di riqualificazione e valorizzazione nel bacino del fiume Elsa e di risorse socioeconomiche, paesaggistiche e ambientali. L’amministrazione e gli altri Comuni – ha ricordato –, hanno preso atto della necessità al fine di ricostruire un rapporto con il fiume valorizzando tutto il sistema fluviale". L’assessora Monni si è detta "orgogliosa" delle amministrazioni impegnate nel progetto per dare sicurezza al fiume Elsa con le autorità di Bacino, il Consorzio di Bonifica medio Valdarno, le Università di Siena e di Firenze. Il viaggio in sicurezza dell’Elsa verso l’Arno continua nei 63 chilometri delle province Siena, Firenze e Pisa nel comuni dalla prima sorgente delle Vene di Colle Val d’Elsa, Monteriggioni che scorre e fiancheggia Casole d’Elsa, Sovicille, Poggibonsi, San Gimignano, Barberino, Gambassi, Certaldo, Castelfiorentino, San Miniato ed Empoli. Tutti, per la prima volta, nella prestigiosa sala del Sommo Dante.

Romano Francardelli