Fisiopatologia cardiocircolatoria. Congresso sulle tecniche

Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria tra innovazione ed interdisciplinarità. Questo il tema del Siena CEC 2025, congresso multidisciplinare che si svolge a Monteriggioni, a Borgo San Luigi, da domani a sabato 8 febbraio. La responsabile scientifica dell’evento è la dottoressa Debora Castellani, responsabile del servizio di circolazione extracorporea dell’Aou Senese. "L’obiettivo del corso è quello di ampliare e valorizzare le conoscenze tecniche e non – spiega la dottoressa Castellani -. Oggi è necessario utilizzare strumenti di tecnologia avanzata per il raggiungimento del risultato. Dall’interazione interdisciplinare ci auspichiamo la costruzione di un percorso condiviso a garanzia della qualità e sicurezza delle cure. Un continuo aggiornamento dei modelli organizzativi è un obbligo per i professionisti di settore per garantire un’assistenza qualificata e puntuale".