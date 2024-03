Firma digitale remota disponibile anche in provinvia di Siena Poste Italiane introduce la Firma Digitale Remota anche in provincia di Siena, facilitando la firma digitale di documenti per cittadini e aziende tramite il proprio PC. Acquisto online disponibile per clienti con PosteID abilitato allo Spid. Per info: https://www.poste.it/prodotti/firma-digitale-remota.html.