Fine del Ramadan. La moschea ‘apre’

Organizzata per sabato 30 marzo alle 18 la fine del Ramadan a Colle. La moschea colligiana ha, infatti, organizzato ed aperto a tutta la cittadinanza questa occasione. "La Moschea apre con gioia le sue porte alla cittadinanza per condividere insieme un momento speciale, l’Iftar, ovvero la rottura del digiuno del mese di Ramadan – viene affermato in una nota – Vi invitiamo numerosi con la speranza di poter conoscere la nostra realtà". Iscrizione obbligatoria al numero 3273381826. Un momento di condivisione, ma anche di apertura. Per il centro culturale islamico, non si tratta, però, della prima occasione. Di fatto sono state molte nel tempo le attività organizzate a porte aperte. La risposta della restante parte della popolazione colligiana è stata forte.