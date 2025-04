Filodrammatica di Sinalunga. Tagliato il traguardo dei 25 anni. Diciotto spettacoli, 162 repliche

I numeri non sono mai chiacchiere e parlano di 18 spettacoli per 162 repliche in 25 anni con migliaia di spettatori ad applaudire sempre con il sorriso. Un traguardo sostanzioso e che dimostra come dietro questo progetto solido c’è soprattutto un’amicizia forte, tanta passione ma anche del talento perché se sopra al palco al pubblico non piaci il teatro non lo riempi. E invece la Filodrammatica Sinalunga c’è affezionata al "pienone" tanto che ogni evento, che sia al teatro o in una piazza, è diventato un appuntamento imperdibile per tante persone. E così è stato anche per "Se il tempo fosse un gambero" con cui questa nota compagnia teatrale amatoriale ha celebrato, lo scorso weekend, i suoi 25 anni di vita. Perché anche se le attività dei filodrammatici sinalunghesi hanno una lunga storia, il 2000 fu l’anno della rinascita. Merito di Marco Mosconi, regista e leader, di Ivo Padrini e di un gruppo di persone affiatate compresi quei ragazzi che erano stati allievi di Mosconi alla scuola media di Sinalunga e che lo seguirono in questa avventura portando nuova energia. Da quel momento niente si è più fermato, qualcosa è ovviamente cambiato ma lo spirito e il nucleo della compagnia sempre quello è. Sono passati soltanto gli anni ma non la voglia di far divertire e di divertire da parte di un gruppo di amici che ha costruito qualcosa di speciale. Per loro stessi ma anche per il territorio. Oggi sono circa 40 i componenti della Filodrammatica di Sinalunga (che fa parte dell’Associazione Sinalunga Storia e Cultura), tutti torritesi e sinalunghesi, di generazioni diverse. Per l’ultimo spettacolo al teatro "Ciro Pinsuti" di Sinalunga, in un clima come sempre allegro ma anche con qualche lacrima che è spuntata dall’emozione, è stata pensata ad una "prima" speciale per tutti coloro che in questi anni hanno fatto parte della compagnia: attori, cantanti, tecnici, collaboratori dietro le quinte ma anche amici e sostenitori. Sono stati premiati tre pilastri della Filodrammatica di Sinalunga: la coreografa Maria Stella Poggioni, il presidente onorario Ivo Padrini e il regista Marco Mosconi che ha voluto ringraziare tutti: "La Filodrammatica è fatta di chi c’è adesso, ma anche di chi c’è stato prima, di chi ha calcato questo palco, di chi ha lavorato dietro le quinte e di chi è stato a casa ad aspettare che tornassimo. Grazie di cuore, per essere ancora qui a ridere con noi!". E la storia continua.

Luca Stefanucci