Fiamme nel centro di Quercegrossa. Auto distrutta, danni a un edificio

Un’auto distrutta, danni alla facciata e al tetto di una palazzina in ristrutturazione, attimi di grande preoccupazione per la presenza di alcune bombole di gas e il rischio di un’esplosione. E’ il bilancio del pauroso incendio scoppiato nella mattinata di ieri in un capanno in lamiera adiacente a una casa, da tempo disabitata, nel centro abitato di Quercegrossa, all’ingresso del paese, venendo da Siena.

L’allarme è scattato alle 10,30, quando dal manufatto hanno cominciato a uscire le fiamme. Nel giro di pochi minuti è arrivata una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Siena, che ha subito aggredito l’incendio. Visto che all’interno del capanno, oltre a un’auto, andata completamente distrutta, c’erano anche alcune bombole di gas e che il rogo minacciava di estendersi, si è reso necessario anche l’intervento di una squadra del distaccamento di Poggibonsi, arrivata in rinforzo dei colleghi del provinciale.

Le bombole di gas sono state rimosse e messe in sicurezza e pertanto è stato scongiurato il pericolo di esplosioni, una eventualità concreta e che ha provocato attimi di concitazione. Le fiamme, purtroppo, hanno attaccato anche la casa adiacente, un edificio a un piano dove sono in corso dei lavori. Gli estintori hanno avuto ragione del rogo dopo circa un’ora e mezzo. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi per la palazzina, ma i danni, nel complesso, sono ingenti: un’auto letteralmente ingoiata dalle fiamme, parti dell’intonaco della facciata e del tetto dell’abitazione che dovranno essere ripristinate.

Sul posto, insieme ai vigili del fuoco del Comando provinciale e del distaccamento di Campostaggia, anche una pattuglia dei carabinieri. Da accertare le cause del rogo, sulle quali stanno indagando gli stessi vigili del fuoco. Un funzionario di polizia giudiziaria si è recato sul luogo dell’incendio e sono in corso accertamenti per stabilire l’origine delle fiamme. Sempre ieri è andato a fuoco anche un cassonetto sulla ex strada provinciale da Poggibonsi a San Gimignano, poco o niente, tuttavia, rispetto a quanto era avvenuto qualche ora prima nel centro abitato di Quercegrossa. Il principio d’incendio è stato spento da alcuni automobilisti di passaggio.