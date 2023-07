Fiamme Gialle, staffetta al comando Il saluto di Marra, l’arrivo di Sorbello

Il colonnello Giuseppe Antonio Marra, cinque anni comandante provinciale della Guardia di Finanza, va a Roma, al suo posto arriverà il comandante Pietro Sorbello. Marra lascia la città con il saluto agrodolce di chi è entusiasta per il futuro ma triste per ciò che lascia. "A Siena lascio una parte del mio cuore, l’amore e l’affetto verso il popolo senese. Porto con me valori che diventeranno la linfa per alimentare il nuovo servizio". Sorbello è già arrivato in città e nei giorni scorsi ha conosciuto il sindaco Nicoletta Fabio. "Al collega dico ’in bocca al lupo’, ha già preso contatto con i principali temi del comando e ha le carte per onorarlo facendo di più e meglio – ha detto Marra -. Sento di aver speso tutto in termini di energie personali e umane, cercando di fare ciò che era possibile alla luce dei mezzi disponibili. Mi auguro che chi viene, portatore di un’idea nuova, possa fare in modo che ambiti da me marginalmente trattati siano approfonditi". Il colonnello Marra lascerà Siena il 20 luglio, dopo la cerimonia di passaggio con Sorbello. "Da Roma potrò tornare e fare in modo che i miei figli possano continuare a vivere quel ‘mondo dei cittini’ delle contrade, cui sono affezionati – ha detto Marra -. Lascio una città più matura, più proiettata nel futuro".

Eleonora Rosi