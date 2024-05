Festival del Giornalismo, atto terzo. Il sottosegretario Barachini tra gli ospiti della kermesse

Tre giorni di incontri, dibattiti e approfondimenti affidati al racconto di alcuni tra i più importanti professionisti italiani della comunicazione. Da giovedì 30 maggio a sabato 1 giugno Siena diventa città capitale dei media con la terza edizione del Festival del Giornalismo di Siena: organizzato dal Gruppo Stampa Autonomo Siena in partnership con l’agenzia di stampa Redattore Sociale, l’evento si articola attraverso cinque differenti panel ospitati anche quest’anno, grazie alla collaborazione in essere con il Magistrato delle Contrade dalle sedi storiche e museali di Lupa, Istrice, Bruco, Chiocciola e Selva, cinque dei diciassette rioni cittadini. Al festival hanno dato la loro adesione, tra gli altri, volti noti come il telecronista sportivo (e dal 2022 anche della diretta tv nazionale del Palio) Pierluigi Pardo, l’inviata speciale del Tg3 Lucia Goracci, l’ex direttore de Il Messaggero Massimo Martinelli, l’inviata di Rainews 24 Angela Caponnetto, la giornalista Rai Tgr Lazio Donatella Ansovini, l’ex direttore di Raisport ed ex corrispondente Rai Carlo Paris.

Confermata anche la presenza del sottosegretario all’editoria, on. Alberto Barachini, atteso a Siena dopo aver già dato un contributo alla manifestazione nel 2023. Durante la manifestazione si discuterà di intelligenza artificiale, sport, giornalismo culturale, inviati di guerra, narrazione del femminicidio. Tutti gli eventi del Festival del Giornalismo di Siena sono gratuiti e aperti al pubblico. I colleghi giornalisti possono iscriversi ai corsi (accreditati per il percorso di formazione permanente dell’OdG) accedendo a formazionegiornalisti.it; Ente Terzo Formatore; Redattore Sociale. Per gli studenti non occorre prenotazione: verranno rilasciati un attestato di presenza e open badge Unisi. Il Festival del Giornalismo di Siena è patrocinato da Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Università di Siena, Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali, Università per Stranieri di Siena e C.O.N.I. regionale Toscana, con il contributo di Regione Toscana, BCC Banca Centro Toscana Umbria, Assicoop Toscana, Busini Your Gadget Partner, Siena Motori, Terrecablate, Siena Congress e Accademia dei Rozzi.