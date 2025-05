Festival Berio. Un “Invito“ al centenario

Sotto il titolo di "Invito" per un centenario (1925-2025), torna il Festival Luciano Berio. A Radicondoli, da oggi a domenica 25, con mostre, concerti, incontri e performance pensati per un pubblico ampio, tra memoria, ascolto e invenzione. Tra gli eventi centrali, l’Ort, Orchestra della Toscana, che rende omaggio a Luciano Berio nel centenario della nascita, domani 24 maggio, partecipando con un concerto tra memoria e visione. Il festival è organizzato dal Centro Studi Luciano Berio con il patrocinio e il contributo del Comune di Radicondoli, il borgo toscano in cui il compositore visse per oltre trent’anni.

La campagna del Podere Tesoro, tra gli oliveti e i vigneti intorno a Radicondoli, sarà il palcoscenico ideale di Differenze sonore, domani, con Mario Caroli (flauto) e Christian Lindberg (trombone) e in collaborazione con Tempo Reale di Firenze e strumentisti dell’Orchestra della Toscana, concerto dedicato a brani solistici e strumentali, anche con incursioni nelle opere elettroniche di Berio. Tra queste Différences, brano composto da una varietà apparentemente infinita di combinazioni sonore di strumenti dal vivo (flauto, clarinetto in si bemolle, viola, violoncello e arpa) e dei loro "riflessi" registrati su nastro, insieme a suoni elettronici.

Un’occasione speciale per l’Ort, che porta a Radicondoli il proprio contributo musicale e simbolico: Berio fu direttore artistico dell’orchestra e figura di riferimento nella sua storia. Questo pomeriggio alle 17,30, palazzo Bizzarrini, sala mostre, inaugurazione ufficiale con apertura della mostra ‘Berio bambino, Berio papà: disegni e musica di famiglia’ a cura di Marina Berio. Aperta fino al 6 luglio. Alle 18.30, via Tiberio Gazzei, Piazza Giacomo Matteotti, in scena "Berio’s Rhapsodies", spettacolo mimico della Compagnia Mangano-Massip. Con la partecipazione di Laura Catrani (voce), Christian Lindberg (trombone), Tempo Reale (suono). Sabato e domenica si prosegue poi con un vero pieno di appuntamenti. Tutti i dettagli in www.lucianoberio.org.