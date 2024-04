"Feste e tradizioni: gli eventi delle Contrade di Drago, Giraffa, Nicchio e Valdimontone"

· DRAGO

– Corsi per alfieri e tamburini ogni mercoledì dalle 17 alle 19, venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 16 alle 18.

· GIRAFFA

- 1 maggio - Pranzo Brunch in Vigna, un pranzo all’aria aperta per rivivere la nostra splendida Vigna! Dalle 12.30 pranzo e a seguire caccia al tesoro Giraffa Express. La rotta del Rione. Per prenotarsi tramite app SdG, mail [email protected] o contattando Daniela Bellucci tel. 392 6897373 entro il 30 aprile.

- 2 maggio - Ultimo appuntamento del burraco in Società con cena. Per informazioni e prenotazioni contattare Mariangela Guerrini tel.+39 331 444 6179.

- 5 maggio - "Pulizie di Primavera". Giornata di pulizie in Società dalle 10, con pranzo offerto dalla SdG per tutti gli aiutanti che renderanno più splendente la nostra terrazza e gli spazi comuni. Per adesioni contattare Daniela Bellucci tel.392 6897373 o Angela Noferi tel.+39 320 714 7033.

- 14 maggio - Torna la pizza tonda in Società! Dalle 19,30 alle 22 sarà aperta la cucina pizzeria giraffina che sfornerà 5 tipi diversi di pizza tonda! Per prenotarsi tramite app SdG, mail [email protected] o contattando Daniela Bellucci tel.392 6897373 entro il 12 maggio.

· NICCHIO

– Corsi per alfieri e tamburini nei giardini della Pania nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18,30 alle 19,30, fino al termine delle scuole. In caso di maltempo i corsi non si svolgeranno.

· VALDIMONTONE

- Al via la festa titolare della Contrada. Il 23 aprile nell’oratorio alle ore 18 presentazione del libro "Ci s’ha il giubbetto rosa" di Paolo Brogini – Considerazioni e ipotesi sulla storia dei colori e dello stemma della Contrada di Valdimontone – Interverrà il dottor Giovanni Mazzini. Sempre nell’oratorio alle 21.15 solenne Triduo di Preparazione

Complesso Museale – San Leonardo Ore 21.30 – Inaugurazione Mostra "Da fermo a saliente. Lo stemma del Montone e la sua

evoluzione"

- Mercoledì 24 aprile

Pratino di Società: ore 17 – I Cittini giocano in Contrada

Ore 19.30 – Cena dei Ragazzi

Segnarsi sull’App entro le 21 di lunedì 22 aprile

Oratorio della S.S. Trinità- ore 21.15 Triduo di Preparazione

Ore 21.40 – Presentazione del Drappellone "42° Palio dei Cittini"

- Giovedì 25 aprile

Oratorio della S.S. Trinità

Ore 21.15 – Solenne Triduo di Preparazione

- Venerdì 26 aprile

Terrazza di Sala delle Vittorie

Ore 11-13.00 – "La luce del tempo" – Alle ore 12 del giorno della Madonna del Buonconsiglio la Meridiana segnerà l’inizio della nostra Festa Titolare

Complesso Museale – San Leonardo Ore 19-20.30 – Apertura Mostra "Da fermo a saliente. Lo stemma del Montone e la sua evoluzione"

Terrazza di Società

Ore 20 – Aperitivo in terrazza

Pratino di Società

Ore 20.30 – "Cena di apertura"

durante la cena "Musica e non solo" a cura di Massimiliano Banelli. Tessere in vendita da domenica 21 aprile a mercoledì 24 aprile dalle ore 21.30 alle ore 23.30

- Sabato 27 aprile

Ore 9 – Onoranze ai Contradaioli defunti

Sala delle Vittore

Ore 16 – Battesimo, consegna delle pergamene e rinfresco

Complesso Museale – San Leonardo. Ore 17-18.30 – Apertura Mostra “Da fermo a saliente. Lo stemma del Montone e la sua evoluzione”

Pratino di Società

Ore 20 – Apertura Osteria Montonaiola Pratino dei Servi

Ore 20 – Ricevimento della Signoria

Oratorio della S.S. Trinità Ore 20.15 – Solenne Mattutino

Pratino dei Servi Ore 20 – Apertura champagneria Via dei Servi: Ore 22 – 42° Palio dei Cittini