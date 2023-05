Festa sotto le torri Personale di Pistoletto

di Romano Francardelli

Per il maestro d’arte visiva di livello internazionale Michelangelo Pistoletto è stata una giornata diversa a San Gimignano, non certo da comune turista mescolato fra la confusione dei visitatori. Per il maestro Pistoletto è invece un gradito ritorno proprio ai piedi delle torri di San Gimignano, in piazza Cisterna e del Duomo. Occasione, uno splendido novantesimo compleanno, che rappresentano gli anni della vita di arte creativa da soffiare sulle candeline della torta, con un brindisi di auguri a calici alzati nella nuova personale aperta nel suggestivo salone della già Banca Toscana di piazza Cisterna, riconvertita dai nuovi galleristi delle torri a ’Galleria Continua’ con vetrina aperta a Roma, Parigi, San Paolo, Pechino, Cuba, Dubai da Lorenzo, Maurizio e Mario.

I tre moschettieri dell’arte di San Gimignano. La personale di Pistoletto rimane in Continua fino a settembre ed è un altro spicchio di un’arte senza tempo, a partire dal tema dei quadri specchianti rimessi in vetrina fino a uno sguardo a tutto tondo della sua lunga carriera nell’arte, cominciata dagli anni cinquanta e proseguita senza sosta fino a oggi, in questi giorni insieme ai sui amici galleristi Maurizio, Mario e Lorenzo.

Un lungo viaggio attraverso, spiega fra l’altro Pistoletto nell’invito, "l’esplosione della pittura e dell’autoritratto utilizzando media diversi dalla tela, l’acrilico, lo smalto plastico, l’oro, l’argento,la carta velina dipinta su acciaio inox lucidato". Evento da grandi occasioni come si conviene con la platea di critica internazionale che segue con ammirazione il maestro Pistoletto a ogni sua personale.