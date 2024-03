Festa in Piazza con i tifosi. Brindisi e fuochi di artificio

Cori, fumogeni e fuochi d’artificio: la Robur, ieri sera, ha alzato i calici in piazza del Campo insieme ai suoi tifosi, al termine di una giornata che entrerà nella storia della Siena bianconera: a Sansepolcro, Lamberto Magrini e i suoi ragazzi hanno conquistato la Serie D. Una cavalcata letale, quella della Robur, che ha salutato, dopo un anno, l’Eccellenza, categoria in cui era precipitata, dopo gli anni di agonia, vissuti con la gestione armena e poi con Emiliano Montanari. "Un sogno" lo ha definito il senese del Siena, Bernardo Masini. "A prescindere dalla categoria, è bellissimo, anche se per un problema fisico a Sansepolcro non sono potuto scendere in campo. Vincere con la maglia della propria città è una soddisfazione che auguro a tutti". "Un’emozione forte" l’ha invece chiamata Lorenzo Lollo, giocatore dal curriculum stellato che ha abbracciato il progetto Siena, noncurante della serie. "Sapevamo che prima o poi la promozione sarebbe arrivata, e siamo felicissimi. Al triplice fischio ho ripensato a tutti i momenti più importanti della stagione, quelli più belli e quelli più brutti. E’ stata una sorta di liberazione. Questo successo è per la mia famiglia, mia moglie e mio figlio Alessandro". Tanti i complimenti che sono arrivati alla Robur. A partire dal sindaco Nicoletta Fabio: "Ci abbiamo sempre creduto!" il messaggio social del primo cittadino. "Da quel 13 settembre, quando in sala delle Lupe abbiamo presentato il nuovo progetto sportivo del Siena Fc non abbiamo mai smesso di crederci. Il Siena vince il suo campionato di Eccellenza e viene promosso ufficialmente in Serie D: complimenti campioni!" il commento del vice sindaco Michele Capitani. Anche l’assessore allo Sport Lorenzo Lorè ha plaudito all’impresa della Robur. "Che emozione! Complimenti a tutta la squadra, ai giocatori, allo staff e ai dirigenti: si vola in D!". E proprio all’amministrazione era rivolto lo striscione che hanno esposto i tifosi bianconeri presenti ieri sera in Piazza. "Comune sveglia! Ora tocca a te!". Argomento, ovviamente, Franchi: con la recente sentenza del Consiglio di Stato, per la gioia della società, della squadra e dei suoi tifosi, per la Robur il ritorno a casa è sempre più vicino.

Angela Gorellini