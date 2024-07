Festa fra giovanissimi, poi l’abuso: "Erano amici. Veniva a casa nostra"

di Laura Valdesi

SIENA

Presunta violenza durante una festa fra giovanissimi nel Chianti, ieri sono stati ascoltati gli ultimi testimoni della difesa. Poi il presidente Fabio Frangini ha rinviato per la discussione e la sentenza ad ottobre. Una storia molto delicata che, secondo quanto emerso nell’udienza, ha avuto ricadute pesanti sulla vita del ragazzo senese imputato appunto per la presunta violenza. "E’ stata una bella batosta a livello personale", racconta un amico. Che lo aveva visto dopo l’episodio, denunciato dalla ragazza alla polizia di Poggibonsi. Gli riferì della giovane "che era uscita dalla stanza, non più rientrata. E che poi era stata ritrovata sotto un albero. Lui era timido, forse gli piaceva. Lo vidi scosso". Il pm Silvia Benetti, che sostiene l’accusa, chiede se il ragazzo provava attrazione per la giovane. "Credo che ci fosse da parte di entrambi", ribatte il testimone prima di uscire dall’aula. Il presunto abuso sarebbe avvenuto la sera della finalissima del Festival di Sanremo, il 5 febbraio 2022, in una cascina del Chianti della famiglia dell’imputato dove si erano ritrovati giovani della zona e anche senesi.

"Frequentava la nostra casa, la sera a volte restava anche a dormire. Le cose si sono sapute quando ne è venuto a conoscenza anche lui", dice il compagno della madre dell’imputato. Si commuove quando risponde alle domande del giudice e degli avvocati, "perché lo conosco bene. E’ un giovane timido, questa situazione lo ha destabilizzato". L’avvocato della difesa Francesca Brombin sollecita il testimone per far emergere il rapporto fra i due ragazzi. "Non mi ha mai detto che erano fidanzati , è una mia deduzione", spiega l’uomo quando il pm Benetti chiede chiarimenti. "E’ capitato che dormissero insieme. Se ci possono essere stati rapporti? Io non li ho visti, lei comunque aveva atteggiamenti affettuosi nei suoi confronti", dice ancora.

La denuncia della giovane, assistita dall’avvocato Antonio Cambò, era stata presentata una settimana dopo il fatto.