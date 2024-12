Festa di San Silvestro. A San Gimignano turismo da ’tutto esaurito’

A San Gimignano, come al solito, in questi giorni si registra il ’tutto esaurito’. Un classico. Se per la giornata del Santo Natale la città ai piedi delle torri e dentro le mura sembrava, ed è stato così, una città chiusa, vuota e silenziosa con poche anime in giro nelle strade e le piazze, ecco dunque il rovescio della medaglia con il risveglio del turismo quasi tutti di casa nostra. Tanti visitatori hanno scelto infatti San Gimignano per aspettare il nuovo anno nel salotto buono di piazza Duomo dalle 22 fino all’alba.

Nella notte di San Silvestro tutti in piazza fra musica, spettacoli, calici alzati e tanto altro per festeggiare il nuovo anno con gli scatenati Dj dei 60 ragazzi di Controcultura. E la festa è assicurata. La città non trabocca di turismo come a luglio e agosto, ma poco ci manca.

E su questa alta temperatura con il battito del polso del turismo da tutto esaurito, conferme arrivano dalle voci degli stessi addetti ai lavori nelle strutture ricettive e di accoglienza: la sosta media è di tre o quattro notti (e nei ristoranti il cenone). Il territorio può accogliere 900 posti letto in 19 strutture alberghiere e altri 4mila nell’accoglienza extralberghiera. Insomma, un San Silvestro destinato al successo da quando dal secolo scorso San Gimignano ha messo in scena dal palco e la platea naturale di piazza Duomo il nuovo cartellone dei festeggiamenti.

In questi giorni girano e dormono oltre agli italiani, tanti visitatori americani, svizzeri, brasiliani e del sud America. Non mancano poi i soliti gruppi dagli occhi a mandorla che fanno il tour della città a passo svelto: 40 minuti di veloce visita, o giù di lì. Tanto per capire come si muove il turismo a San Gimignano, fino al 30 novembre dal posto privilegiato di osservazione dai parcheggi, i visitatori hanno fatto sosta 474.515 auto e altri 17.252 bus turistici. Il presidente degli albergatori Alessandro Sabatini evidenzia "sì una crescita nella preparazione e nell’offerta per il periodo natalizio a San Gimignano, ma lungi da quello che dovrebbe essere per attrarre una clientela principalmente nazionale. Dobbiamo infatti fare i conti con la concorrenza di destinazioni, anche vicinissime, che hanno da tempo investito nel periodo specifico". Ma la notte di San Silvestro è e rimane il vero fiore all’occhiello della San Gimignano di oggi e di domani.

Romano Francardelli